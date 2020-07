CaptainBlazer, Zerbian e tutti gli youtuber WhatTheFactory 'volano' sugli scivoli di Aquafan

Aquafan è ormai diventata la tappa fissa estiva per tutti i creator digitali d’Italia. Martedì è stata la volta di Captain Blazer, Mattiz, Ninna, Kazousan, Octy, Gigi, Musicx. La grande squadra WhatTheFactory è composta da youtuber e gamer (esperti in videogiochi) davvero giovanissimi. C’è chi ha appena 16 anni, ma vanta già numeri da grande star del web, come CaptainBlazer che ha superato il milione di iscritti su Youtube. I ragazzi si sono ‘innamorati’ di Extreme e Kamikaze, “anche se l’Extreme lo volevamo ancora più alto!”. In vacanza in Romagna fino a fine agosto, il gruppo di creator digitali (provenienti un po’ da tutta Italia) è arrivato al parco per provare gli scivoli più adrenalinici di Aquafan e creare contenuti video. I ragazzi sono rimasti nel parco tutto il giorno, partecipando anche ad Aquadance e Maxi Onda. Centinaia i fan (anche piccolissimi) che si sono fermati per un saluto, un autografo o una foto ricordo con loro.

