Carabinieri, ecco i nuovi comandanti di Riccione e Novafeltria

Due nuovi Capitani in Romagna. Insiediati da alcuni giorni, sono stati presentati ufficialmente dal colonnello Giuseppe Sportelli, mercoledì mattina, i nuovi comandanti dell'Arma dei Carabinieri. Il Capitano Luca Colombari sostituisce il capitano Marco Califano a Riccione, e il capitano Carmelo Carraffa, invece, sostituisce la capitana Guerrini a Novafeltria.

Entrambi hanno affermato che lavoreranno per rafforzare al massimo il rapporto di fiducia che già esiste con la popolazione e si concentreranno sempre di più su azioni di prevenzione e controllo, oltre a favorire e lavorare per far sviluppare nei giovani la cultura della legalità.

Chi sono

Luca Colombari, classe 1990, originario di Caserta, ha frequentato la Scuola Militare Teulié di Milano ed i corsi regolari dell'Accademia militare di Modena e della Scuola Ufficiali di Roma. Laureato in Giurisprudenza, ha iniziato il suo percorso ricoprendo incarichi di natura operativa ed investigativa. Dopo un anno di comando di Plotone presso l'11° Reggimento “Puglia” di Bari, dal 2015 al 2017 ha retto il comando del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi. Successivamente, dal settembre 2017 ad oggi ha ricperto l'incarico di Ufficiale Addetto alla prima sezione investigativa del ROS-Reparto Crimini violenti di Roma.

Il Capitano Carmelo Carraffa, classe 1973, è nato a Palermo. E' laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Ferrara, in Scienze della Sicurezza e in quella specialistica di Scienza della Sicurezza Interna ed Esterna, entrambe a Tor Vergata, si è arruolato nell'Arma nel 1997. Ha frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Roma in Iglesias, poi la Scuola Marescialli di Velletri con incarichi territoriali e investigativi. Nell'ottobre 2011accede alla Scuola Ufficiali di Roma, dal settembre 2012 è stato comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Faenza dove ha diretto importanti operazioni di Polizia Giudiziaria.