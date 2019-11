Carenze igieniche nell'oleificio, sequestrate 23 tonnellate di olio di sansa d’oliva

Durante il monitoraggio della filiera dell'olio i carabinieri del Nas hanno ispezionato un oleificio in provincia di Rimini scovando 23 tonnellate di olio di sansa d’oliva stoccate in condizioni non idonee benché fossero destinate all’alimentazione umana. Tutto il prodotto è stato sequestrato e, allo stesso tempo, la situazione è stata segnalata all'autorità sanitaria locale e al Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda USL della Romagna per le carenze igieniche accertate. Al titolare dell'oleificio, inoltre, è stata contestata una violazione amministrativa del valore di 2.000 euro.