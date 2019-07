Carambola sula Statale, auto finisce ruote all'aria

Spettacolare carambola, nella tarda mattinata di lunedì, sulla Ss16 con una Volkswagen finita ruote all'aria. L'incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno, nei pressi del distributore di benzina, quando epr cause ancora in corso di accertamento una Volkswagen Golf con tre persone a bordo ha impattato contro un furgoncino. L'auto, con targa sammarinese, è cappottata finendo con le ruote all'aria ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i passeggeri dall'abitacolo. Sulla Statale sono intervenute tre ambulanze e l'auto medicalizzata coi sanitari che hanno prestato le prime cure ai feriti, tutti con lesioni di bassa gravità, per poi trasportarli per accertamenti al pronto soccorso dell'Infermi. Per i rilievi, e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta una pattuglia della polizia Stradale e, data l'ora, si sono formate lunghe code di mezzi in entrambe le direzioni.