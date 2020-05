Casa Optima dona a San Clemente guanti, gel disinfettante e mascherine

Il gruppo multibrand Casa Optima, che opera a livello mondiale nel settore del gelato e della pasticceria, ha donato martedì 12 maggio al comune di San Clemente duemila paia di guanti monouso, 2.200 flaconi di gel disinfettante per le mani e 300 mascherine chirurgiche. I dispositivi sono stati consegnati al Comune, dove ha sede MEC3. Questi prodotti, che saranno molto utili per affrontare l’inizio della “Fase 2”, verranno distribuiti sia alle famiglie sanclementesi sia alle associazioni di volontariato per le varie situazioni di necessità.

“L’insorgere dell’emergenza causata dal Coronavirus ha visto il nostro gruppo in prima linea, sin dal mese di febbraio, con donazioni rivolte agli ospedali dei territori in cui hanno sede le aziende. In questi mesi abbiamo continuato a supportare il territorio e le famiglie che lo abitano con diverse tipologie di intervento. Quello di oggi è quindi il naturale proseguimento di quanto fatto poche settimane fa a Cuvio e a Morciano di Romagna – afferma Francesco Fattori, amministratore delegato di Casa Optima - La nostra mission è rendere più dolce la vita delle persone: lo facciamo attraverso i nostri prodotti, ingredienti per la gelateria artigianale, la pasticceria e le decorazioni, ma anche con azioni concrete indirizzate alla comunità locale che tanto ha fatto e farà per il nostro successo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“La risposta alle necessità correlate all’avvio della Fase 2 - dice la Sindaca di San Clemente, Mirna Cecchini - è stata straordinaria e testimonia quanto il tessuto imprenditoriale accolga positivamente l’appello delle istituzioni locali verso le iniziative di solidaretà civile e di supporto alla comunità. Il mio ringraziamento va all’amministratore delegato di Casa Optima, Francesco Fattori, e a quanti per Casa Optima si sono impegnati affinché questa importante donazione venisse destinata alle famiglie del territorio e che noi utilizzeremo perché si possa proseguire nell’opera di sensibilizzazione e di mantenimento delle regole dedicate ad evitare nuovi contagi da Covid-19”.