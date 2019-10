Caso Pantani, in Commissione Antimafia i medici che fecero i prelievi a Madonna di Campiglio

La Commissione Antimafia, attraverso il Comitato Influenza e Controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme, continua ad approfondire il caso della morte del ciclista Marco Pantani, trovato senza vita in un hotel a Rimini il 14 febbraio 2004. Oggi nello stesso Comitato saranno sentiti in audizione, a quanto si apprende, i tre medici che prelevarono i campioni di sangue, le cui analisi rilevarono un livello di ematocrito oltre il limite consentito: era il 1999, dopo la tappa di Madonna di Campiglio, le analisi portarono a un drammatico stop al Giro per il 'Pirata' con la sua immediata esclusione dalla gara. L'audizione dei tre medici arriva a pochi giorni dall'audizione, nello stesso Comitato, dell'avvocato della famiglia Pantani, Antonio De Rensis, sentito per circa quattro ore. La famiglia di Pantani non ha mai creduto alla tesi ufficiale, ossia quella del suicidio dovuto a overdose, e pensa che il decesso del campione sia ancora avvolto da ombre e punti oscuri.

Nei mesi scorsi il caso era approdato nella Commissione Antimafia dove consulenti della famiglia avevano presentato un dossier sostenendo che il Pirata fu ucciso e il corpo spostato. In seguito altre audizioni si erano svolte in Antimafia, tra le quali quella della procuratrice di Rimini secondo la quale tuttavia al momento non sono emersi elementi nuovi sulla base dei quali fare valutazioni diverse rispetto al passato. Intanto il lavoro nel Comitato dell'Antimafia prosegue. Proprio sul caso Pantani, stasera, è previsto lo speciale delle 'Iene' 'Com'è morto Pantani', che andrà in onda dalle ore 21.15: nel servizio, come anticipato nei giorni scorsi dal programma in onda su Italia1, si raccontano tutte le cose che non ancora tornano sulla ricostruzione ufficiale della morte del campione di ciclismo, con interviste e testimonianze esclusive, oltre all'incontro di Tonina, mamma di Marco Pantani, con lo spacciatore che riforniva il Pirata di cocaina.