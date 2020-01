Caso Scieri, verso la svolta le indagini sull'omicidio del parà

La Procura di Pisa è pronta a chiudere le indagini sulla morte di Emanuele Scieri prima della scadenza fissata dalla nuova proroga al prossimo luglio. Manca solo l'ultimo atto: la consulenza della professoressa Cristina Cattaneo, ordinario di medicina Legale all'Università degli Studi di Milano e direttore del Labanof - Laboratorio di antropologia e odontologia forense, sui resti riesumati del 26enne parà siracusano trovato morto nella caserma 'Gamerra' di Pisa il 16 agosto 1999. Quello in corso da parte della consulente Cattaneo è definito un lavoro di autentica archeologia forense, a caccia di nuove lesioni (rispetto a quelle già evidenziate da precedenti esami autoptici) a sostegno del copione accusatorio secondo il quale tre ex caporali avrebbero percosso e costretto la recluta a scalare la torre di asciugatura dei paracadute: dopo averne provocato la caduta lo avrebbero lasciato agonizzante, senza chiamare i soccorsi né avvertire i superiori, determinandone la morte. Sono indagati per omicidio volontario in concorso Alessandro Panella di Cerveteri, Andrea Antico, caporal maggiore scelto in servizio presso il Reggimento 7° Vega dell’Esercito a Rimini ma anche consigliere comunale di una lista civica a Montescudo-Monte Colombo eletto nel 2016, e Luigi Zabara di Frosinone, tutti 41enni. La stessa Procura pisana ha indagato anche il generale in congedo Enrico Celentano, all'epoca comandante della Folgore, per favoreggiamento e false informazioni al pm. I tre ex caporali sono indagati anche nell'inchiesta parallela della Procura militare di Roma che ha affidato al Ris la comparazione del loro Dna con quello rinvenuto su una busta contenente un esposto anonimo sui fatti, risalente all'epoca della morte di Scieri. L'ipotesi di reato, in questo caso, è di violenze a inferiore mediante omicidio in concorso.