Cassonetti in fiamme nella notte di capodanno, raffica di interventi dei vigili del fuoco

Notte di capodanno di lavoro per i vigili del fuoco che, in tutta la provincia di Rimini, sono intervenuti per spegnere gli incendi appiccati ai cassonetti. A macchia di leopardo, tutte le città sono state interessate dai roghi che, partiti intorno alle 23, sono andati avanti fino all'alba del primo gennaio tenendo occupate le autobotti del 115. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere i vari roghi, hanno effettuato oltre una decina di interventi tutti segnalati alle forze dell'ordine. Tra le cause principali degli incendi si sospettano i botti di fine anno e le ceneri dei caminetti.