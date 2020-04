Caterina Sambi detta “la Rina”: memorie di una lavoratrice di bottega nel Borgo di Camerano

Ottavo appuntamento con la Rubrica curata dall’Assessore Francesca Macchitella. La protagonista è la proprietaria, oggi in pensione, di una piccola bottega nel Borgo di Camerano, a Poggio Torriana, Caterina Sambi. "I figli ed i nipoti di Rina - racconta l'assessore - hanno ripercorso la vita di una persona eccezionale, una delle vere anime del borgo di Camerano.

La signora Sambi è riuscita con la sua gentilezza, la sua bontà e la sua disponibilità ad offrire un utile servizio per la gente, la bottega era un punto di ritrovo dove per più di mezzo secolo si sono intrecciate diverse realtà sociali di quel tempo. Si era creato negli ultimi anni di attività una sorta di spazio sospeso tra passato e presente, dove le persone, giovani ed anziani, si incontravano per comprare il pane e fare due chiacchiere. Inconsapevolmente la bottega rappresentava un luogo di scambio di qualcosa dal valore ben più prezioso del cibo, infatti in quel luogo si scambiavano le parole ed i sorrisi, ma anche qualche confidenza delle sofferenze vissute in famiglia, raccontate sottovoce come in un confessionale. Confermo che questa rubrica ha un impatto molto positivo nella comunità locale perché offre la possibilità alle persone che si raccontano di ricostruire frammenti di memoria privata rendendoli patrimonio collettivo, arricchendo così la raccolta di storie con contributi di carattere etnografico e culturale. Ringrazio chi, con tanta generosità, ha inviato finora la propria storia ed invito altri poggiotorrianesi a seguire l'esempio dato dai concittadini che hanno alimentato la rubrica e la cui storia è già pubblicata nel sito istituzionale del Comune."



