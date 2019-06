La Regina si rifà il look: in passeggiata arrivano 27 pali per l'illuminazione

Sono arrivati in città ventisette nuovi pali. Serviranno per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica lungo la passeggiata pedonale in legno dell'arenile di ponente. In particolare si interverrà alla sostituzione dei pali tra tra via Fiume e via Kandinskij. I lavori verranno svolti dalla ditta riminese “Davani Giuseppe snc”, gli operai saranno al lavoro da lunedì e tutte le operazioni di cantiere dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, nell'arco di una settimana. Per le esigenze d'intervento e per motivi di sicurezza, durante i soli orari di cantiere, il transito lungo la passeggiata verrà interdetto nel breve tratto interessato dai lavori. Si tratta di un intervento annunciato che si avvarrà di una parte dei fondi erogati dal Ministero degli Interni per opere di messa in sicurezza.