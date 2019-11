Il ministro Spadafora a Cattolica per la nuova piscina a basso consumo energetico

La Regina si tuffa in "piscina". Domenica 1 dicembre, alle 11, è in programma la cerimonia ufficiale per la conclusione dei lavori di “Efficientamento energetico della piscina comunale di Cattolica". Al taglio del nastro saranno presenti il ministro Vincenzo Spadafora, ministro Politiche giovanili e sport; Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna;

Riziero Santi, presidente Provincia di Rimini; Mariano Gennari, sindaco di Cattolica (la piscina si trova in via Francesca da Rimini, 15).

Dopo gli interventi di riqualificazione la comunità potrà usufruire di un impianto natatorio più efficiente

sotto il profilo energetico che, al contempo, garantisce una significativa riduzione della spesa legata ai

consumi di energia elettrica e di riscaldamento. Il valore di questa operazione emerge nell’utilizzo dello

strumento del Project Financing come leva finanziaria da una cosiddetta “ESCo” (Energy Service

Company). I lavori sono stati svolti da una ATI composta da “SGR Servizi Spa” (Capofila), “Gruppo

Società Gas Rimini Spa” e “Intervento Pronto 24H srl”

Ad illustrare le peculiarità dell’intervento effettuato interverrà Bruno Tani - Amministratore Delegato Gruppo SGR. Saranno presenti gli atleti e i rappresentanti dell’Associazione sportiva “Aldebaran Cattolica

Nuoto” gestore dell’impianto.