La "Regina" in aiuto delle donne vittime di violenza con un pranzo di solidarietà

Un appuntamento in moto contro la violenza. A Cattolica domenica 15 settembre, in piazza del Mercato, un pranzo di raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza CHIAMA chiAMA del Distretto di Riccione, il servizio di aiuto e sostegno per le donne del territorio gestito dall’Associazione MondoDonna Onlus.

L'evento permetterà di pranzare insieme e di offrire sostegno ai progetti rivolti alle donne del territorio realizzati dal CAV distrettuale, gestito dall'Associazione MondoDonna Onlus. Un menù di fine estate che ci ricorda profumi di mare e vacanze e che riempie lo spazio di azioni buone. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 Mare Chiaro e Rimini per tutti, con il patrocinio del Comune di Cattolica e il sostegno del Distretto di Riccione.

(menù a 15 euro: menu con alice marinate, sardoncini alla griglia, pesce fritto e piadina, acqua e vino; info: 3357661501)