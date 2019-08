Cattolica, al via i lavori su via Francesca da Rimini: saranno tagliati pini e ippocastani

Martedì sera al Parco della Pace, si è svolto l’incontro tra cittadini, Comitati Ventena e Macanno e l’Amministrazione Comunale. Al centro della riunione la condivisione del programma di lavori che stanno interessando l’importante arteria cittadina di via Francesca da Rimini. Erano presenti il Sindaco Mariano Gennari, il dirigente Baldino Gaddi ed il funzionario Marco Vescovelli, e per i Comitati i Presidenti del Ventena, Mauro Pecci, e del Macanno, Simonetta Iacubino. Il Primo cittadino ha aperto l’incontro ringraziando i Comitati e tutti gli intervenuti, ha introdotto il tema della serata per poi cedere la parola ai tecnici per illustrare i particolari degli interventi previsti.

Lunedì prederanno avvio i lavori per la riasfaltatura presso il parcheggio della Piscina Comunale. Sarà eliminata la betonella e verranno rifatti cordoli e marciapiedi per circa 200 metri di Via Francesca da Rimini in prossimità e parallelamente alla zona della Piscina. L’intervento prevede circa 10 giorni lavorativi per essere completato e punta a risolvere anche il problema degli allagamenti in quel punto.

Successivamente inizieranno le operazioni che riguarderanno i pini e gli ippocastani, alberature presenti sulla via cittadina da circa 60 anni. Compatibilmente con la sensibilità e l’indirizzo politico dell’Amministrazione di preservare il maggior numero di piante presenti, verranno abbattuti esclusivamente quelle che presentano problemi di natura fitosanitaria, di staticità e di sicurezza o comunque non a norma con le regole del codice stradale. Infine, si procederà con la fresatura delle radici e del manto stradale per conclude con la riasfaltatura. I lavori si svolgeranno limitando il più possibile i disagi alla circolazione veicolare e con l'obiettivo di non incidere sull'utenza scolastica. Tutte le operazioni saranno in capo ad Hera.

L’incontro si è concluso con il Gennari, Gaddi e Vescovelli che hanno ascoltato e risposto ai cittadini su curiosità e quesiti. “Ringrazio i comitati ed i tanti cittadini intervenuti questa sera – ha commentato il Sindaco Mariano Gennari – con i quali abbiamo avuto un proficuo colloquio, un ottimo scambio di idee, condivisione degli obiettivi e qualche suggerimento. Proseguiamo con il nostro crono-programma di riqualificazione e sono felice di aver trovato anche ieri sera un clima collaborativo e propositivo che arriva dalla nostra comunità. Per quanto riguarda il nostro verde urbano stiamo cercando di trovare il giusti equilibrio tra il patrimonio inestimabile delle alberature, la sicurezza ed i soldi pubblici. D’altra parte non è assolutamente immaginabile, come suggeriva qualche cittadino tra i presenti, pensare di eliminare tutte le alberature per aumentare la vita dell’asfaltatura”.