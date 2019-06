Alzheimer e demenza, a Cattolica una giornata per scoprire servizi a sostegno e attività

Anche quest'anno si terrà a Cattolica il Caregiver Day per far conoscere i servizi e gli enti che offrono aiuto alle persone in condizione di non autosufficienza e in particolare a coloro che se ne prendono cura. L'appuntamento è l'open day dello “Scaramaz Cafè” aperto alla cittadinanza il giorno mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 presso la CRA Vici-Giovannini, in Via Ludwig Van Beethoven, 7/9. Si tratta di un Alzheimer Cafè, un luogo confortevole per le persone con demenza e per i loro familiari. Si svolgono attività riabilitative, ricreative e di stimolazione in particolare per le persone con la malattia di Alzheimer ma anche di informazione e sostegno psicologico per i familiari. Sarà disponibile per informazioni la psicologa referente del Café, dott.ssa Elisa Ridolfi. All'iniziativa è stata invitata Patrizia Pesci, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Cattolica.

L'iniziativa è a cura del Distretto di Riccione, Ass. Alzheimer Rimini e Comune di Cattolica.

Ci sarà un secondo evento martedì 11 giugno al Centro d'Incontro di Cattolica dalle ore 14 alle 18 al Centro sociale Vici-Giovannini in Via Umbria, 23 dedicato alle persone con problemi di memoria lievi-moderati.

Queste giornate dedicate al caregiver familiare sono promosse dall'Ufficio di Piano del Distretto di Riccione e sostenute dal volontariato attivo in ambito socio-assistenziale, con ente capofila l’associazione Alzheimer Rimini. L'iniziativa si è potuta realizzare grazie alla stretta collaborazione con Ausl Romagna, i Comuni di Riccione, Cattolica, Morciano di Romagna, Montescudo – Monte Colombo, Coriano, San Giovanni in Marignano, Saludecio, con il patrocinio della Provincia di Rimini e della Regione Emilia-Romagna. Ma ancora più ricca è la rete di attori che hanno aderito al programma: una trentina di enti del Terzo settore con iniziative che si terranno fino a metà giugno.