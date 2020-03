Circolo Tennis Leoncavallo: i lavori posso proseguire, archiviata la segnalazione di irregolarità

Il Consiglio dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha comunicato martedì, tramite protocollo, la decisione di archiviare la segnalazione accusatoria sulla regolarità del procedimento di riqualificazione del Circolo Tennis Leoncavallo di Cattolica.

Simili denunce erano state presentate, sia alla Prefettura che al Credito Sportivo, dallo stesso soggetto ottenendo l’identico risultato. Tutti gli Enti interpellati non dando corso agli atti sospensivi richiesti hanno di fatto ritenuto del tutto infondate le segnalazioni. Il sigillo apposto anche dall’ANAC, sulla regolarità delle operazioni afferenti al Leoncavallo, permetterà di velocizzare ulteriormente le già spedite operazioni di rinnovamento infrastrutturale della città. Va da sé, infatti, che le reiterate segnalazioni ed accessi agli atti, impegnano il personale degli uffici nella produzione di memorie difensive e documenti, distraendolo dal servizio ai cittadini. I Project Financing sono operazioni complesse che le amministrazioni più strutturate e propositive possono e sanno gestire. Il Comune di Cattolica, oggi, ha tale capacità. Anche tramite questo strumento si sta intervenendo su opere essenziali al rinascimento della comunità.

"Con questa archiviazione – dichiara il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Progetti speciali, Baldino Gaddi - viene certificata la totale conformità alla legge del procedimento seguito nel Project Financing del Leoncavallo. A sancirlo è la più alta autorità nazionale competente in materia di contratti pubblici. Abbiamo ricevuto risposta in solo un mese e senza richieste di specificazioni integrative. Spero che questo riconoscimento chiarisca, a tutti coloro che hanno interesse a bloccare gli interventi che la città aspetta da anni, che la professionalità dei dirigenti Comunali non consente e non consentirà attacchi sotto il profilo amministrativo dei procedimenti adottati".

“Archiviato chi cerca di rallentare il rinascimento della città. Come avevo già dichiarato alla stampa – ricorda il Sindaco Gennari - sono sempre stato tranquillo sul procedimento portato avanti dai miei uffici, questa archiviazione non mi sorprende affatto. Forse sorprenderà coloro che immaginano di ostacolare l’Amministrazione nel dare soluzioni alla esigenze della città. Sono fiero di contribuire a dotare Cattolica di un impianto tennistico di rilievo internazionale superando così uno dei peggiori buchi neri ereditato dalle amministrazioni precedenti, impegno preso in più occasioni durante la campagna elettorale”.