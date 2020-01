Circolo tennis, via ai lavori per rilanciare la struttura a livello internazionale

Pulizia dell’area, accantieramento, allestimento delle recinzioni e della baracca di cantiere. Sono alcune delle attività preliminari, che partiranno nei prossimi giorni, propedeutiche all'avvio vero e proprio dei lavori di riqualificazione del Circolo Tennis Comunale di via Leoncavallo. Questo permetterà di comprimere i tempi di esecuzione dell'intervento. “Un'opera – sottolinea il Sindaco Mariano Gennari - attesa e sollecitata da molti nella comunità e che saprà arricchire l'asset turistico-sportivo. Il nuovo Circolo Tennis sarà di impulso al settore e migliorerà la percezione complessiva della città dal punto di vista ricettivo e dei servizi offerti. Finalmente vedremo all'opera i mezzi di cantiere in quella quella che era divenuta una lacerazione urbana che meritava di essere ricucita”.

Il progetto Leoncavallo

Un progetto che permette di sognare in grande per il rilancio di questa struttura a livello internazionale. Nell’offerta per Cattolica trova spazio l’organizzazione annuale di una decina di tornei nazionali, non meno di cinque internazionali ed uno mondiale. Un occhio di riguardo è dato anche a pratiche sportive previste per diversamente abili, con tornei appositamente pensati per loro. L’investimento complessivo previsto è di oltre 2,5 milioni di euro, con un contributo da parte del Comune di poco meno di 800 mila euro oltre Iva. Il progetto prevede la realizzazione di 9 campi da tennis, tre dei quali coperti ed uno in erba, e 2 campi da paddle, la ristrutturazione degli spogliatoi e la realizzazione di un nuovo edificio destinato ad una Top-School tennistica ed ad un circolo tennis di alto livello. Completa l’intervento la razionalizzazione delle dotazioni a parcheggio e la riqualificazione degli spazi verdi.

Obiettivi

Il progetto del nuovo Leoncavallo è stato “svelato” alla cittadinanza nei mesi scorsi durante un incontro pubblico al Palazzo del Turismo. In quella occasione è stato possibile visionare gli elaborati grafici, il rendering ed i video di presentazione di un intervento di riqualificazione di alto profilo. “Sicuramente - conclude Gennari - è un progetto che da lustro alla città e le proposte ci parlano di tornei di grandissima levatura ogni anno. Continuiamo di sognare campioni internazionali del tennis che arrivino a Cattolica ad allenarsi, magari in preparazione a Wimbledon vista la realizzazione di un campo in erba”.