Cattolica dà il via ai lavori per la rete fognaria in via Buozzi

La Giunta Comunale di Cattolica ha approvato l'esecuzione di lavori in via Bruno Buozzi per la manutenzione ed il rifacimento della condotta di smaltimento delle acque meteoritiche. La decisione è avvenuta durante l’incontro di giovedì pomeriggio. Si tratta di un intervento che l’Amministrazione ha concordato con Hera, gestore del servizio idrico integrato, e SIS, la società Asset delle reti per il Comune di Cattolica.

La necessità di questa manutenzione straordinaria si è presentata a seguito di precedenti lavori che hanno interessato il rinnovo della linea dell'acquedotto. In quella occasione i tecnici hanno constatato alcune criticità legate alla rete fognaria bianca esistente. L’intervento verrà finanziato dalla SIS nell’ambito del piano degli investimenti ed è stato stimato in circa 58mila euro (Iva esclusa). La stessa SIS individuerà la ditta incaricata e definirà il cronoprogramma. Quest'ultimo dovrebbe essere pianificato in maniera tale da non interferire con l'approssimarsi dell'avvio della stagione turistica. I lavori potrebbero concludersi, se le probabilità venissero confermate, entro le prossime festività di Pasqua. Infine, per l'arteria è prevista, secondo il piano di interventi dell'Amministrazione Comunale, anche la riasfaltatura dell'intera la via, presumibilmente a conclusione della stagione estiva.