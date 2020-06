Agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, ma i carabinieri lo trovano in giro per la città

I Carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato lunedì un 46enne, originario di Catania, e residente a Cattolica, in ottemperanza ad un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Rimini. L’indagato lo scorso 6 giugno si era evaso dai domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo infatti si trovava in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia, ma si era allontanato di sua iniziativa dal proprio domicilio venendo poi rintracciato immediatamente dai carabinieri. Il Giudice quindi ha aggravato la sua posizione e ha disposto il trasferimento in carcere a Rimini.