Cattolica, Hera prolunga lo sportello estivo per rispondere alle esigenze di imprese e famiglie

Lo sportello Hera di via Carlo Alberto Dalla Chiesa 31 a Cattolica manterrà l’orario estivo fino al 31 ottobre. Il punto di contatto rimarrà a disposizione degli oltre 24.000 clienti del bacino di riferimento anche per tutto il mese di ottobre per 30 ore la settimana: il martedì, mercoledì, giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 e il venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13. Quindi l’orario invernale entrerà in vigore dal 2 novembre.

L’ampliamento dell’orario di Cattolica si inserisce nel contesto di un vasto programma di investimenti di Hera sui canali di contatto che, insieme al web e al call center, riserva grande importanza anche al tradizionale servizio di sportello fisico. Lo sportello Hera di Cattolica è stato pensato con l’obiettivo di dare risposta alle esigenze di famiglie e imprese in merito alla Tariffa Puntuale e per informazioni e pratiche su tutti i servizi gestiti dal Gruppo Hera.

I cittadini, residenti e non residenti, e le aziende potranno inoltre continuare a fare riferimento al numero verde 800862328 dedicato alla tariffa, al Servizio Clienti Hera 800.999.500 (per le famiglie) e al 800.999.700 (per le aziende), numeri verdi gratuiti da rete fissa e mobile operativi dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18. Sempre attivi, inoltre, anche i canali digitali, con Hera On Line e la app My Hera