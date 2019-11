Il lungomare che verrà, un incontro sulle nuove tappe della riqualificazione

E' in programma mercoledì 27 novembre alle 17 l'incontro pubblico per la conclusione della fase di ascolto del percorso partecipativo riguardante la riqualificazione del Lungomare Rasi-Spinelli. All'appuntamento, convocato presso il Palazzo del Turismo di via Mancini, interverrà il Sindaco Mariano Gennari. Si tratta di un momento di aggiornamento dopo l'aggiudicazione del finanziamento regionale. Grazie al secondo posto provinciale nella graduatoria, per l'intervento al waterfront cattolichino arriveranno 3,3 milioni di euro. Appresa, infatti, la notizia del finanziamento gli uffici comunali si sono posti subito all'opera per l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo che verrà assegnato a seguito di bando di gara nel rispetto del Codice degli appalti.

Il progetto

Per la riqualificazione e rifunzionalizzazione turistico-balneare del lungomare di levante Rasi-Spinelli è previsto un investimento che si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro, con una compartecipazione del Comune pari al 25%, mentre il rimanente 75% è posto a carico della Regione. L'intervento coinvolge i Giardini de Amicis, dove è già in programma un intervento alle vasche di laminazione a carico di Hera, e si sviluppa per tutto il tratto del lungomare Rasi-Spinelli coinvolgendo la sopraelevata pedonale che conduce all'area portuale, interessata da un importante intervento di restyling estetico e funzionale. Punto di forza del progetto e la rinaturalizzazione del lungomare attraverso inserimenti di verde, arredi, piazzette ed attrezzature per il fitness ed il wellness. Lo stadio preliminare dell'intervento verrà implementato da assetti organizzativi diversi da attuarsi nel corso dello sviluppo del progetto definitivo.

Il sindaco

“Un risultato molto atteso da tutta la comunità. Questi ulteriori fondi – aveva commentato il Sindaco di Cattolica Mariano Gennari - ci consentono un investimento importante per il futuro della nostra città donando un nuovo volto al waterfront della Regina. È stato premiato il lavoro svolto dagli uffici di Palazzo Mancini. L'idea fondante con la quale ci siamo candidati al bando è quella che il nuovo lungomare rappresenti un elemento di unione tra l'area balneare e la città. Una innovazione che abbiamo condiviso con la cittadinanza, attraverso il percorso partecipativo. Sono particolarmente soddisfatto dalla risposta dei cattolichini, con il sostegno di tutti possiamo raggiungere un risultato davvero ottimo”. “Un percorso partecipativo che ha dato voce alle aspettative dei cittadini - ha evidenziato l'Amministrazione - . Lo dimostrano le manifestazioni di interesse che hanno formalmente supportato l'iniziativa di rigenerazione proposta da Palazzo Mancini. Semaforo verde era arrivato anche da parte delle associazioni di categoria già nei mesi scorsi con gli operatori economici che si sono espressi favorevolmente e si sono detti pronti a sostenere il progetto”