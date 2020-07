Cattolica in festa per la centenaria Pierina Staccoli

Lo scorso 17 luglio una nuova cittadina di Cattolica ha raggiunto l'importante “traguardo anagrafico” del secolo di vita. Si tratta della signora Pierina Staccoli che ha festeggiato i suoi cento anni attorniata dall'amore dei familiari. Pierina ha ricevuto ieri mattina la visita del Sindaco Mariano Gennari che l’ha voluta omaggiare con un mazzo di fiori per porgere gli auguri a nome di tutta l’Amministrazione.

Nata nel 1920, è cresciuta a Montegridolfo prima di stabilirsi a Cattolica nel 1958. Ha sempre lavorato, dapprima nella frazione pesarese di Pozzo Alto presso un terreno di proprietà di una congregazione religiosa, ha prestato servizio in alcune strutture ricettive di Cattolica, infine al magazzino della fabbrica del tonno. Proprio qui ha conosciuto la collega, poi divenuta grande amica, Elsa Tersi. Anche quest'ultima ha festeggiato i cento anni nei giorni scorsi. Le due coetanee non hanno smesso di frequentarsi e tuttora si incontrano per una chiacchierata o una partita a carte. A fare festa, nell'abitazione di via Pantano, le due figlie Marisa e Carla insieme al marito Giuseppe. La signora Pierina ha cinque nipoti: Barbara, Lara, Massimo, Manuela e Daniele. Quattro sono i pronipoti: Giorgia, Floriana, Davide e Chiara.

Quattordici anni fa è venuto a mancare il marito di Pierina, Paolino Sabattini, che la centenaria ha raccontato di aver conosciuto alla festa de "La Tomba" (Tavullia). Tra i ricordi scambiati con il Primo Cittadino anche quelli relativi al periodo della seconda guerra mondiale ed in particolare di quando è stata sfollata a Monteciccardo. Un lungo cammino per la nuova centenaria, ancora molto attiva, ricco di esperienza, saggezza e memorie. Immancabile qualche scatto con i familiari ed il Sindaco che le ha augurato ancora "cento" di questo giorni.