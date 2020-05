Sepolto sotto cumuli di terra, l'operaio non ce l'ha fatta

Crolla costone di uno scavo, operaio sepolto vivo sotto cumuli di terra

„Hanno scavato per tre ore per riuscire a salvarlo, ma quando i Vigili del fuoco sono riusciti a individuare il suo corpo sotto il cumulo di terra purtroppo non c'era più alcuna speranza per l'operaio. Il lavoratore è rimasto vittima giovedì mattina, a Cattolica, di un grave incidente sul lavoro. A perdere la vita è stato un uomo di 55 anni, originario di Afragola. Il suo corpo è stato recuperato intorno alle 14.30. In queste ore la linea ferroviaria continua a rimanere interotta per permettere i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell'ordine.

Il dramma

L'operaio è rimasto sepolto vivo da un cumulo di terra crollato da uno scavo. L'allarme è scattato intorno alle 11.45 in un cantiere di via Mazzini a Cattolica dove l'uomo stava lavorando a ridosso di un muro di contenimento della massicciata della ferrovia.

La tragedia sul lavoro

Per cause ancora in corso di accertamento, la terra gli è improvvisamente crollata addosso seppellendolo vivo. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, e i vigili del fuoco.

