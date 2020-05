Cattolica inizia la nuova distribuzione porta a porta delle mascherine

Grande senso di comunità da parte dei Comitati di Quartiere di Cattolica. Dopo aver promosso sul territorio diverse azioni a sostegno dei concittadini durante la fase emergenziale, in questi giorni si sono resi disponibili, in accordo con l’Amministrazione Comunale, per la seconda distribuzione delle mascherine alle famiglie. Dopo essere state imbustati, ulteriori 15mila pezzi forniti dalla Regione Emilia Romagna, verranno consegnati tramite il porta a porta.

“Ringraziamo i Comitati di Quartiere – sottolinea l’Amministrazione Comunale – che rappresentano tutte le varie zone della città. Sono sempre stati capaci di esprimere una comunità coesa ed in questa fase di emergenza hanno contribuito, con le loro azioni, a portare sostegno ai nostri concittadini. Chi meglio di loro conosce il nostro territorio? Per questo va dato loro merito di essere stati affianco alla gente, agli anziani, alle persone sole, riuscendo a stare vicino a chi ne avesse più bisogno. Sono persone comuni, cittadini che vivono il proprio quartiere e che nel quartiere sono stati punto di riferimento. Li conoscete e potete fidarvi di loro, in questi giorni li vedrete passare dalle vostre case per consegnarvi le mascherine appena arrivate dalla Regione. Possiamo dire che anche in questa occasione ci aiuteranno a sentirci più protetti e di questo gliene siamo grati”.