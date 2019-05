Cattolica, partono i lavori per la rete idrica: come cambia la viabilità

Lunedì 3 giugno scatterà su via Emilia Romagna il cantiere per i lavori alla linea di adduzione dell'acquedotto. Si tratta di un intervento che viene effettuato da Hera per conto di Romagna Acque. L'avvio del cantiere comporterà l'istituzione, dall'inizio della prossima settimana, del senso unico di marcia con direzione di percorrenza Cattolica-Rimini tra la rotatoria di via Allende e l'incrocio di via Toscana. Chi viaggia in senso contrario, direzione Rimini-Cattolica, verrà deviato su via Oriolo e Torconca con segnaletica indicante “Cattolica Centro” oppure su via Toscana e Del Prete con segnaletica indicante “Cattolica Mare”. Sulla stessa via Emilia Romagna verrà istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti con obbligo di utilizzare la Strada Statale 16.

I lavori sono previsti sino al prossimo 5 luglio, data in cui si interromperanno le attività di cantiere con il ripristino del normale doppio senso di marcia, per poi riprendere nel mese di settembre. A conclusione dell'intero intervento è prevista la riasfaltatura completa manto stradale.