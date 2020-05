"Cattolica lounge", la Regina valorizza il salotto nell'estate del dopo epidemia

Si è svolta stamani una nuova riunione, in videoconferenza, della Consulta Turistica ed Attività Economiche del Comune di Cattolica. Tra i vari argomenti trattati l’attenzione si è focalizzata sul progetto di ampliamento dell’utilizzo di spazi pubblici per bar e ristoranti. Si sono illustrate le modalità di presentazione dell’istanza per l’utilizzo gratuito del suolo. Una procedura semplificata e senza costi per gli esercenti che è stata battezzata “Cattolica Lounge”. Dal 1 maggio al 31 ottobre 2020 verrà valorizzato il “salotto” della Regina anche garantendo il distanziamento sociale. Nella Giunta Comunale, prevista per domani mattina, verrà discusso e formalizzato il progetto in tutte le sue parti e sarà successivamente possibile divulgarne i dettagli.

Sarà necessario che le attrezzature rispettino le indicazioni estetiche previste dai regolamenti comunali; non intralcino attività limitrofe, passi carrai, cancelli ed accessi di case e attività; si rispetti il codice della strada; il servizio al tavolo si svolga nel rispetto dei protocolli; venga perimetrata l'area e le attrezzature siano di facile rimozione. Le attività che intendono usufruire di questa possibilità dovranno presentare domanda presso il SUAP allegando la planimetria dell’area interessata. Lo stesso ufficio è a disposizione per gli approfondimenti e chiarimenti del caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’iniziativa ha raccolto il consenso delle Associazioni di Categoria presenti al tavolo virtuale della Consulta. “Diversi gli stimoli e le proposte che i vari rappresentanti hanno sintetizzato durante questo incontro - ha commentato il Sindaco Mariano Gennari. L’importante è rimanere focalizzati sulle esigenze del territorio e consapevoli delle difficoltà che tutti dovremo affrontare con risoluta intenzione di superarle insieme. L’Amministrazione è sempre pronta e disponibile a valutare proposte fattibili e di buon senso, restando ferma la necessità di mantenere una particolare attenzione ai servizi ed ai progetti che necessitano alla comunità”.