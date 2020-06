Vandalo in azione, imbratta col sangue auto e scooter parcheggiati lungo la strada

Sono oltre una quindicina tra auto e scooter in sosta che, martedì mattina a Cattolica, sono state trovate imbrattate di sangue. A dare l'allarme sono stati i residenti di via Cattaneo che, scesi in strada, si sono accorti degli schizzi che coprivano le carrozzerie. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Tenenza e, i primi accertamenti tecnici, hanno permesso di verificare che si tratta effettivamente di sangue ma non è stato ancora chiarito se la provenienza sia umana o animale. Secondo alcune indiscrezioni, le telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona avrebbero ripreso un uomo armato di secchio e pennello intento a schizzare i veicoli. E' in corso la caccia dei carabinieri per riuscire ad individuare l'autore del gesto e cercare di capirne le motivazioni.

