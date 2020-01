Orti sociali per anziani, disponibili tre appezzamenti per coltivare e socializzare

A Cattolica disponibili tre orti sociali in via Generale Lamarmora e via Emilia Romagna da assegnare ad anziani pensionati residenti nella Regina. E' quanto fa spare l'amministrazione comunale, gli spazi sono infatti di proprietà dell'Ente.

Gli "orti" sono appezzamenti di terreno, pari a 60 mq., destinati alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori. L'obiettivo è quello di coinvolgere le persone in percorsi per la promozione di un invecchiamento attivo e di prevenire l'isolamento, incentivando momenti di incontro e socializzazione. Gli interessati possono presentare richiesta su apposito modello reperibile all'Ufficio Politiche Sociali (Piazzale Roosevelt 7 - Tel. 0541 966514) a cui ci si può rivolgere per ulteriori delucidazioni.

Per informazioni: dottor Simone Lombardi, Servizi Sociali-Ufficio Casa, Orari ricevimento pubblico: Lun/Merc/Ven 8,30-13,30; Mart e Giov. 15,00-17,30. Tel. 0541/966514.