Cattolica pronta a inaugurare la nuova area di sgambamento cani nell'Area Querce

L’Amministrazione Comunale di Cattolica annuncia la conclusione di lavori per la realizzazione della nuova area di sgambamento per cani nella cosidetta “Area Querce”. Si tratta di una zona nei pressi della Chiesa di San Benedetto, accessibile tramite via Carpignola, via Archimede, via Cabral e da percorsi pedonali che si sviluppano sino a via Pantano, via Macanno e via Francesca da Rimini. Per presentare l’area, ringraziare del contributo volontario di diversi cittadini alla sua ideazione e realizzazione, la prossima domenica 19 luglio si svolgerà una cerimonia di consegna alla comunità. Saranno presenti il Sindaco Mariano Gennari e l’Assessore all’Ambiente Lucio Filippini. Interverranno anche rappresentanti di associazioni cinofile e canili del comprensorio. Ci sarà spazio per dimostrazioni di agility-dog ed esempi di tricks (giochi) da praticare con il proprio cane a cura del Centro “L’Impronta” di Coriano.

L'area di sgambamento

A disposizione circa 3.700 mq con una posizione favorevole rispetto al tessuto cittadino. Oltre a questo punto di forza, l’area permette la realizzazione di due distinte zone di sgambamento, da 2.550 mq e da 1.150 mq, dando la possibilità di fruirle anche in base alla dimensione di taglia del cane. Una caratteristica particolare nel suo genere che andrà sicuramente a soddisfare gli amanti dei cani. Questo nuovo sgambatoio “alleggerirà” anche la pressione sul Parco della Pace assumendo importanza non solo per la città di Cattolica, ma anche per i turisti e per i comuni limitrofi, trovandosi in una zona appena fuori dal centro abitato ma accessibile tramite i vari percorsi pedonali, ciclabili ed automobilistici.