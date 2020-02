Il ristoratore malato di Coronavirus era rientrato in Italia da pochi giorni

Era rientrato in Italia lo scorso 22 febbraio, dopo essere stato in Romania e visitato i parenti della moglie nella città di Craiova, il ristoratore 71enne cattolichino che è risultato essere il primo caso di Coronavirus in Romagna. Così come in Romagna, anche le autorità rumene hanno attivato i protocolli necessari in questo tipo di situazione, verrà avviata un'indagine epidemiologica e saranno disposte le misure di quarantena o di isolamento, a seconda dei casi. Partito da Cattolica lo scorso 18 febbraio, l'uomo ha trascorso l'ultima settimana nel Paese dell'est Europa insieme al figlio dove ha avuto una serie di incontri di affari per poi fare ritorno a casa. I sintomi si sarebbero manifestati nella giornata di domenica e, dopo essere stato ricoverato in un primo momento al "Cervesi", quando è arrivata la positività al Coronavirus è stato trasferito in isolamento nel reparto Infettivi del nosocomio riminese.

"Non credo sia un focolaio romagnolo ma, siccome i contatti sono stati molti, bisogna che capiamo, oggi non siamo in grado di dire dove l'ha presa. Non escludiamo niente". Ha affermato l'assessore alle Politiche per la salute dell'Emilia-Romagna Sergio Venturi, riguardo al caso del 71enne. Un caso che, spiega l'assessore, "potrebbe essere ricondotto a una zona di focolaio lombardo", tuttavia, per stabilire dove sia avvenuto il contagio sono in corso approfondimenti sul piano epidemiologico. E' stato il primo malato individuato dopo che la Regione ha stabilito di effettuare il test su tutti i pazienti affetti da polmonite, alzando così la soglia di sicurezza. "Ci auguriamo - precisa Venturi - sia uno dei pochi". La persona, ora, è ricoverata nel reparto Malattie infettive dell'ospedale di Rimini. "Questa metodica - aggiunge l'assessore - di andare a cercare il virus potremmo portarla ad esempio di altre Regioni. In questo modo la patologia viene individuata prima dell'ingresso in ospedale e impedisce di avere contatti positivi tra le persone".