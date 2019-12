Cattolica si butta sul led: nuova illuminazione per via Emilia Romagna

Completati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione e relamping della pubblica illuminazione di via Emilia Romagna tra la via Salvador Allende e via Oriolo. Sono stati sostituiti i pali con l'istallazione di nuovi 25 punti luci a Led. Nell'arco dello stesso intervento, nei mesi si era proceduto alla sostituzione di 27 corpi luminosi della passeggiata pedonale in legno lungo l'arenile di ponente tra via Fiume e via Kandinskij. Si è trattato di un intervento che si avvalso dei fondi erogati dal Ministero degli Interni per opere di messa in sicurezza.

Cattolica sempre più “green” e sicura. Una operazione dai risvolti ambientali visto che, con la nuova illuminazione a Led, si calcola una mancata immissione di CO2 in atmosfera pari a circa 17 tonnellate all'anno ed un risparmio anche economico, rispetto agli attuali costi. Inoltre, grazie al risparmio ricavato dal ribasso d'asta, gli uffici comunali stanno programmando la realizzazione di attraversamenti pedonali in via Allende muniti di adeguata segnaletica luminosa e corredati da isole di sosta lampeggianti, alla stessa maniera dei tre già realizzati in via Emilia Romagna. A completamento della riqualificazione, secondo quanto previsto dall’Accordo quadro, la via Emilia Romagna, è stata interessata anche da un intervento per il rifacimento dei sottoservizi, con Hera che è intervenuta sulla rete dell'acquedotto, mentre l'asfaltatura dell’intero manto stradale sarà eseguita in primavera.

“Continua il nostro impegno – ha commentato il Sindaco Mariano Gennari - per la sicurezza e la riqualificazione delle arterie cittadine e per avere una città ancora più green. Stiamo lavorando per dare a cittadini e turisti una viabilità nettamente migliorata. Ogni azione che intraprendiamo per il miglioramento di Cattolica porta in se l'attenzione all'ambiente, oltre che al decoro ed all'inclusione. Le vie Emilia Romagna ed Allende, in particolare, rappresentano due assi viari importante per la Regina quale punti di accesso al nostro centro e snodo per la Valconca ed il casello autostradale”.