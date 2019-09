La "Regina" salpa con una regata velica di solidarietà

Il Circolo Nautico di Cattolica e i Lions Club di Emilia – Romagna e Marche uniscono le forze per dare vita a una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. Decine di agguerrite imbarcazioni provenienti da tutto il circondario si daranno appuntamento nello specchio d’acqua antistante la spiaggia di Cattolica in occasione della tradizionale regata velica di fine estate, XI edizione del trofeo Lions Guglielmo Marconi e XX edizione del trofeo ‘Città di Cattolica’. Appuntamento il 22 settembre prossimo a partire dalle 9 con la registrazione dei concorrenti (Lions e non Lions). Alle 12 la gara entrerà nel vivo con la partenza degli equipaggi. A seguire un momento conviviale con un buffet sul porto e la premiazione. Una manifestazione di alto livello sportivo che vedrà impegnati alcuni dei migliori velisti del circondario, pronti a darsi battaglia nel mare di Cattolica. Ma i riflettori saranno puntati anche sulla solidarietà: i Lions Club e i Leo Club dei distretti 108 Tb e A, insieme alla Fondazione Marconi e al Circolo Nautico, hanno raccolto fondi per i cosiddetti ‘service’, iniziative di solidarietà. Quest’anno il service è dedicato alla donazione di un cane guida completamente addestrato per uno studente non vedente; donazione che avverrà domenica stessa prima della premiazione dei concorrenti.

Il Circolo Nautico, che in questi giorni sta lavorando alacremente per regalare a partecipanti e spettatori una giornata indimenticabile, ricorda che è attivo il bando legato al servizio civile universitario per l’anno 2019. Si ricerca un giovane (18-29 anni) come aiuto – segreteria per l’anno 2020. I compiti verteranno sull’organizzazione di attività sportive e la comunicazione social. Scadenza: 10 ottobre. Info: 0541/953810 o 3348804114.