Cattolica, "Mamme in concerto" raccoglie fondi per Caritas e Arop

Il Teatro della Regina ha ospitato sabato 11 maggio la 12esima edizione di Mamme in Concerto, evento all’insegna di musica e spettacolo divenuto un tradizionale appuntamento del maggio cattolichino. Sul palco, Rosy Cattaneo, affiancata delle giovanissime vallette Sofia Cibelli e Maria Avanzolini, ha condotto una serata ricca di emozioni. Di fronte al pubblico hanno infatti danzato ballerine e ballerini della Nuova Accademia di Marinella Capuano e del Regina Centro danza di Erika Rifelli. Hanno inoltre dato dimostrazione delle loro bravura, i giovani dell’Atletica ’75. Sul palco anche tanta musica e le bellissime voci di Manuela Cruccas, Alessandra Del Bello, Giorgia Fraternali, Alessia Giunti, Margherita Leardini, Silvia Ridolfi e Veronica Pozzi, accompagnate dal gruppo Made in Italy. Particolarmente apprezzate le performance di Marcello Franca. Non sono mancati anche momenti dedicati alla poesia con il gruppo Voci di Poesia, composto da Alberto Cibelli, Nunzia Varra, Lorenza Prioli e Roberto Bozza alla chitarra.

«Questa dodicesima edizione – spiega il direttore artistico Alberto Cibelli –, nonostante le difficoltà economiche presenti in molte famiglie, ha raggiunto ugualmente lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla Caritas, per aiutare famiglie bisognose con la presenza di bambini, e all’Arop, per aiutare i bambini, e la ricerca sui problemi oncoematologici. Fedeli come sempre al nostro motto: “bambini che aiutano bambini” – aggiunge Cibelli - anche quest’anno come Staff del sorriso con lo spettacolo Mamme in concerto abbiamo dato il nostro apporto per aiutarli e farli sorridere».

La 12° edizione di Mamme in concerto ha consentito di destinare in beneficenza ben 2.365 euro. Di questi, 1.900 sono stati donati alla Caritas parrocchiale San Pio V di Cattolica mentre 465 euro sono stati donati ad A.R.O.P. Onlus. «Mamme in concerto l’anno scorso ha spento le 10 candeline – spiega il direttore artistico Alberto Cibelli –. Un’esperienza nata nel 2008, con la nascita dello Staff del Sorriso, un gruppo di persone accumunato dalla volontà di fare qualcosa di bello e allo stesso tempo utile a chi è meno fortunato. Vorrei ringraziare chi ha contribuito nell’organizzazione di questa manifestazione: Roberto Bozza, Marinella Capuano, Rosy Cattaneo, Stefania Cosma, Goretta Mattioli, Lorenza Prioli, Erika Rifelli, Nunzia Varra, i tanti cantanti, musicisti, ballerini che si sono esibiti durante la serata ma, soprattutto, voglio ringraziare in modo particolare, con un abbraccio virtuale, le Ditte che hanno fatto le donazioni, gli sponsor e quelle che hanno donato i premi per la lotteria».