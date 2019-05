In alto i calici con il Wein tour: degustazioni e curiosità in 21 cantine

I vini dell’Emilia Romagna protagonisti del “Wein Tour Cattolica”: sono 21 le cantine che si racconteranno lungo la passeggiata enogastronomica in viale Bovio il 31 maggio, 1 e 2 giugno, dalle 17 a tarda sera. Calice alla mano per tutti i gli amanti del vino e non solo, sarà possibile degustare le migliori produzioni delle aziende agricole che hanno deciso di mettersi in vetrina a Cattolica. L’appuntamento, arrivato alla quarta edizione, coniuga vino e cultura gastronomica ed è organizzato dal comitato “Cuore di Cattolica” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. “La manifestazione è cresciuta sia in numeri che in popolarità - commenta Luca Lorenzi, presidente del comitato Cuore di Cattolica -, le 21 cantine saranno presenti con 300 etichette, nell’edizione 2018 sono state versate oltre 4mila degustazioni. Ma il nostro obiettivo non è vendere calici ma trasmettere cultura”.

“Il Wein Tour Cattolica ha un grande valore - spiega Elena Piva del Club dei vini bianchi -, ci permette di essere direttamente a contatto con il pubblico e raccontare la Romagna che non ti aspetti. Crediamo nel fare sistema, il successo di un territorio non lo raggiunge un produttore da solo ma un progetto identitario che rappresenti e qualifichi tutta la filiera, che va dal vigneto all’ombrellone”. Per unire la costa con l’entroterra ci sta lavorando Emotion bike, che all’evento sarà presente dando la possibilità di provare le biciclette elettriche. “La bicicletta a pedalata assistita permette di trasformare tutti in ciclisti - racconta uno dei fondatori della start up riminese, Eugenio Giovanardi -, con i percorsi da mare a collina facciamo conoscere e valorizziamo tutta l’enogastronomia, regalando emozioni e allargando l’offerta turistica”. Il programma della manifestazione presentato questa mattina alla presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Cattolica, Nicoletta Olivieri, prevede anche tre convegni tematici con relatori d’eccezione ospitati dallo storico Hotel Kursaal sul lungomare Rasi Spinelli. Il primo è organizzato per venerdì 31 maggio alle 15 dal “Club dei vini bianchi in Romagna”, a condurre la degustazione guidata sarà Alessandro Rossi, wine manager ed esperto di comunicazione del mondo del vino. Protagonisti 15 vini selezionati tra le migliori etichette del club nato per volontà dei “pionieri dei bianchi” in rappresentanza di tutta la Romagna, in cui si contano 500 ettari di vigneto, di cui quasi 200 coltivati a vitigno bianco e 3 milioni di bottiglie di cui oltre un milione a bacca bianca. Sabato 1 giugno alle 16 si parla e si assaggia “Il Sangiovese”, con Andrea Gori: sommelier, oste, giornalista e blogger, è considerato tra le venti figure al mondo più influenti sul web per quanto riguarda il vino. Biologo, scopre prima la tecnologia e l’informatica e solo da “grande” il vino. Coniugare le due passioni diventa naturale e nasce il “sommelier informatico”, ovvero la comunicazione del vino al giorno d'oggi usando e sperimentando ogni nuovo mezzo di diffusione. Domenica 2 giugno alle 16 è l’ora dell’"Albana" a cura di Giovanni Solaroli, giornalista, docente e degustatore dell'Associazione italiana sommelier (Ais), e Vitaliano Marchi, docente e degustatore Ais, coautori del libro “Albana, una storia di Romagna”. Il programma del convegno approfondisce tutto il mondo che riguarda l’Albana, dalla descrizione dei territori di produzione, al disciplinare, gli stili di vinificazione, con un grande excursus sui produttori. Una parte è dedicata agli abbinamenti gastronomici, ai luoghi dove trovare questo vino e alle interviste a personaggi famosi che ne hanno fatto la storia. Le cantine che parteciperanno al Wein Tour Cattolica sono: Enio Ottaviani, Tenuta Pertinello, Tenuta Nera del Bufalo, Fattoria Nicolucci, Podere dal Nespoli, Fondo San Giuseppe, Ca’ di Sopra, Fattoria Piccione, Podere Vecciano, Cantina della Volta, Torre del Poggio, Francesco Bellei, Bolè, Tenuta Santa Lucia, Casetta dei Frati, Agricola Branchini, Zerbina, Fiammetta, Uccellina, Lodi Corazza, il Club dei vini bianchi in Romagna (di cui fanno parte le cantine Braschi, Celli, Enio Ottaviani, Montaia, Pertinello, Podere Vecciano, Podere Palazzo, Poderi dal Nespoli, Randi, San Valentino, San Patrignano, Tenuta Casali, Tenuta Masselina, Tenuta Santa Lucia, Zavalloni) e il consorzio Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini (che sarà presente con Tenuta Santini, Agricola I Muretti, Podere dell’Angelo). All'Osteria del Wein Tour è possibile inoltre gustare i prodotti locali ed emiliano-romagnoli, come piadina, salumi e gnocco fritto. La musica del dj set di Radio Sabbia accompagnerà l'evento nei tre giorni, mentre Tessitura Selva con ombrelloni e lettini porterà la spiaggia in viale Bovio.

Le prevendite dei ticket per partecipare alle degustazioni del Wein Tour Cattolica sono aperte fino a domenica 26 maggio. Il costo del ticket in prevendita è di 13 euro (invece di 15) e comprende: - una sacca con calice, 4 degustazioni vino e un assaggio con prodotti tipici. I coupon scontati sono in vendita da Gili, in via Matteotti, 30 e alla Tabaccheria Cimino, piazzale Nettuno, 2 Cattolica.