Catturata la banda dei Rolex, i malviventi ritenuti responsabili di 3 strappi

I carabinieri della Compagnia di Riccione, nella giornata di mercoledì, hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti malviventi ritenuti responsabili di 3 strappi di Rolex avvenuti nella Perla Verde. Ad essere arrestati sono stati tre napoletani, di 26, 20 e 36 anni, mentre una cattolichina 43enne ritenuta la basista della banda è stata sottoposta all'obbligo di firma. Il gruppo era già stato arrestato in flagranza dai militari dell'Arma riccionese lo scorso luglio quando, i malviventi, avevano strappato dal polso di un imprenditore bolognese 50enne un prezioso Rolex da 26mila euro. Le indagini, in quella occasione, avevano permesso di scoprire che la banda era composta da veri e propri pendolari del furto che, dal napoletano, si muovevano nelle principali località turistiche italiane per prendere di mira i facoltosi vacanzieri che sfoggiavano costosi orologi. Secondo gli inquirenti dei carabinieri i quattro soggetti, nel corso di tutta l’estate, hanno messo a segno svariati colpi per un valore di decine di migliaia di euro. Il primo episodio risale a settembre del 2018 poi l’8 giugno 2019 e, infine, a luglio sempre di quest'anno.