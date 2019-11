Cavo tranciato, bloccato il Cup dell'Ausl di via Circonvallazione

L'Ausl informa che, a causa del tranciamento di un cavo dati verificatosi durante lavori sulla sede stradale di via Circonvallazione, non è al momento nelle condizioni di effettuare le funzioni di sportello. Sono quindi sospesi i servizi Cup, Cassa, scelta revoca medica e le altre pratiche ammininistrative. L'Azienda è in contatto con la ditta che sta eseguendo i lavori e i titolari della linea di trasmissione dati per sollecitare la risoluzione più tempestiva possibile al problema e al tempo stesso sta vagliando ipotesi tecnologiche alternative. In questo momento però l'Ausl invita l'utenza a recarsi presso gli altri sportelli Cup del territorio, o ad utilizzare il servizio Cuptel o Farmacup. Sarà cura dell'Azienda comunicare tempestivamente l'evolversi della situazione. L'Azienda si scusa per il disagio, sebbene in alcun modo ad essa imputabile.