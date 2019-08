Cecilia a 19 anni è alfiere del lavoro e "ambasciatore" di Riccione

L'assessore Luigi Santi ha nominato oggi Cecilia De Bernardi "ambasciatrice" di Riccione nel mondo. La diciannovenne bergamasca viene in vacanza con i genitori a Riccione da quando aveva 8 mesi, la madre, Nicoletta Viola, non si perde un'estate qui da 54 anni mentre il padre invece "solamente" da 40 anni. Nel novembre 2018 Cecilia ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica e la nomina di alfiere del lavoro per particolari meriti scolastici.