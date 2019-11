In zona Celle la raccolta differenziata diventa smart: i rifiuti si possono conferire grazie al telefonino

Per aprire il cassonetto basta il telefonino. La raccolta differenziata diventa sempre più smart grazie ai nuovi contenitori che a partire dalla prossima settimana saranno posizionati nella zona delle Celle, prima zona ‘residenziale’ nella quale sarà introdotto il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Oltre un centinaio di persone hanno partecipato giovedì sera all’incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale e da Hera per spiegare le novità che già dai prossimi giorni interesseranno oltre 2500 utenze della zona.

Nello specifico si tratta dell’estensione delle modalità di raccolta già applicate nelle zone a monte della statale, che per la prima volta saranno introdotte in un’area residenziale. Diverse le novità, messe a punto per alzare la quantità e la qualità del rifiuto differenziato conferito: prima di tutto i nuovi cassonetti per l’indifferenziata, già apribili con la Carta smeraldo di Hera, saranno dotati di una calotta di 30 litri, grande quasi il doppio rispetto a quelle attuali, rispondendo così ad un’esigenza più volte espressa dai cittadini. Anche i cassonetti per la raccolta di altro materiale – carta e plastica e lattine – saranno sostituiti: i nuovi contenitori, così come quelli per l’indifferenziata, saranno utilizzabili oltre che con la smart card anche attraverso il telefonino e l’app di Hera, “il Rifiutologo”.

Oltre a dare informazioni utili su dove e come conferire le diverse tipologie di rifiuto, l’app “il Rifiutologo” potrà quindi essere usata dai diversi componenti della famiglia per aprire i contenitori, solo avvicinando il telefonino ai sensori e senza dover necessariamente avere con sé la smart card. Al momento questa opportunità sarà disponibile solo per chi ha un cellulare con sistema operativo Android, mentre sono in corso approfondimenti con Apple per estendere il servizio anche agli Iphone. Nuovi anche i contenitori per i rifiuti organici che, così come già avviene nelle zone a monte della statale 16, saranno dotati di un oblò, in modo che possano essere introdotti sacchetti di rifiuti di dimensione ridotte.

“Abbiamo osservato – spiega l’assessore Montini – che questo stimola un più corretto conferimento dei rifiuti organici, che rappresentano una risorsa importante perché utilizzabili o per il compostaggio, e quindi con utilizzo del compost nei terreni agricoli, o per il trattamento anaerobico che permette la produzione di energia pulita”.

Nel complesso queste novità rappresentano “un passaggio importante verso un miglioramento della quantità e della qualità della raccolta differenziata – prosegue l’assessore – Abbiamo fatto un notevole passo avanti rispetto alla quantità dei rifiuti, tanto che chiuderemo il 2019 sfiorando il 70% di differenziata. Questo è stato possibile grazie ad una nuova sensibilità verso i temi ambientali e ai molteplici servizi messi in campo da Comune e gestore, a cui si affiancano anche le nuove forme di controllo attraverso le fototrappole, le Fotocamere di Controllo Ambientale che consentono di monitorare con precisione chi sgarra e abbandona i rifiuti. Oltre alla quantità però è necessario migliorare anche la qualità del rifiuto conferito, così da agevolare i processi di trattamento e riciclo di tutte le tipologie di materiali raccolte in modo differenziato. Inoltre, la possibilità di tracciare i conferimenti attraverso smart card e attraverso app agevola i cittadini e soprattutto consente di preparare le famiglie all’introduzione della tariffazione puntuale, cioè al pagamento del tributo sui rifiuti sulla base della quantità di rifiuto realmente prodotta”.

Si ricorda che il conferimento dei rifiuti differenziati è sempre possibile anche nei Centri di raccolta di Via Celli e di via Macanno mentre per il ritiro dei rifiuti ingombranti si può chiamare il numero verde di Hera che verrà a domicilio a ritirare il rifiuto gratuitamente

La distribuzione casa per casa della Carta Smeraldo e del materiale informativo inizierà da metà della prossima settimana, mentre il posizionamento dei nuovi cassonetti dal 9 dicembre in poi. Le dotazioni - la carta Smeraldo, il kit per la separazione dell’organico e la guida per la raccolta differenziata - saranno consegnate direttamente a casa dagli operatori. A chi non sarà in casa sarà lasciato un coupon per il ritiro presso il presidio. Gli operatori Hera avranno pettorina ad alta visibilità e tesserino di riconoscimento. Per effettuare le consegne gli addetti non dovranno entrare all’interno delle abitazioni e non dovranno chiedere alcuna somma di denaro.

Informazioni Hera:

* il punto di distribuzione (sabato dalle 9.00 alle 13.00) presso la sede della Cooperativa New Horizon in Via Portogallo, 2

* servizio Clienti 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, il sabato dalle 8.00 alle 18.00.