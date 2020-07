Cellulari rubati negli slip e negli zaini, denunciati per ricettazione

Il personale delle Volanti della Questura di Rimini ha denunciato a piede libero per ricettazione due giovani marocchini, di 29 e 27 anni già noti alle forze dell'ordine, trovati in possesso di quattro cellulari rubati. I nordafricani, intorno alle 20 di mercoledì, sono stati notati da una pattuglia mentre si aggiravano con fare sospetto in corso Papa Giovanni XXIII e gli agenti li hanno fermati per un controllo. Senza documenti, sono stati perquisiti e nascosti negli slip e negli zaini sono spuntati gli smartphone dei quali non hanno saputo fornire la provenienza. Portati in Questura per accertamenti, è emerso che i telefonini erano stati rubati e che il 27enne era anche clandestino sul territorio italiano. Entrambi, al termine delle pratiche di rito, sono stati denunciati e rilasciati.

