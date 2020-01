Cena a sbafo nel ristorante e cerca di scappare lasciando il conto da pagare

Nella serata di giovedì i carabinieri del Radiomobile della Stazione di Riccione sono intervenuti al Pascucci Bio di viale Virgilo dove, il personale del locale, aveva chiesto il loro intervento per uno scroccone. Arrivati sul posto i militari dell'Arma hanno appurato che, un giovane, si era seduto al tavolo per poi mangiare e bere fino a totalizzare un conto da 200 euro. Approfittando poi della distrazione del personale, il ragazzo è fuggito senza saldare. Rintracciato dai carabinieri, è emerso che si trattava di un 20enne già noto alle forze dell'ordine. Davanti ai militari ha ammesso candidamente che, prima o poi, avrebbe saldato il conto ma è stato comunque denunciato a piede libero perchè inottemperante al foglio di via da Riccione emesso nei suoi confronti per analoghi fatti.