Censimento permanente, sono 532 le persone bellariesi interessate

Anche a Bellaria Igea Marina è cominciato il Censimento della popolazione e delle abitazioni, volto a misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia: nella città di Panzini, sono 451 le famiglie destinatarie della lettera per la compilazione del questionario online e 81 quelle che riceveranno la visita dei rilevatori tra il 10 ottobre e il 13 novembre. Si ricorda che, dal 2018, nel nostro Paese sono cambiate le modalità censuarie: il Censimento permanente introdotto lo scorso anno non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento ed a cadenza decennale, ma solo un campione di esse a cadenza annuale.



Coloro i quali preferiscano non compilare da soli il questionario online, potranno rivolgersi, solo dopo l'8 novembre, ai Servizi demografici del Comune di Bellaria Igea Marina negli orari di apertura al pubblico; il termine ultimo per la compilazione è comunque fissato a venerdì 20 dicembre. Per quanto riguarda invece le visite a domicilio, si specifica che esse verranno effettuate dai rilevatori incaricati ufficialmente dal Comune di Bellaria Igea Marina, identificabili per il tesserino con foto fornito da Istat e per il tablet utilizzato a supporto delle verifiche: nel caso in cui fossero interpellati dai cittadini, i rilevatori sono sempre tenuti a dimostrare la loro identità, oltre che l’ufficialità del loro incarico.