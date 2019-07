Centenario di Federico Fellini: previsto un Comitato d'onore e un Comitato organizzativo

Quello approvato in Giunta è un ulteriore passo con cui il Comune di Rimini prosegue il lungo percorso, ricco di appuntamenti, che porterà al 2020, centenario della nascita del regista. Un anniversario che la città di Rimini festeggerà in grande, attraverso diversi progetti di rilevanza internazionale: in particolare l’apertura, entro la fine del 2020, del Museo Internazionale Federico Fellini - progetto inserito dal MiBAC tra i progetti nazionali dei beni culturali -ma anche l’allestimento di una mostra che da una prestigiosa sede espositiva nazionale sarà poi veicolata attraverso diversi appuntamenti all’estero.

Per coordinare le diverse iniziative, il Comune di Rimini ha promosso e predisposto un protocollo di intesa con diverse Istituzioni locali e nazionali, con le quali ha condiviso un programma qualificato di iniziative per la conoscenza e la divulgazione dell’opera di Federico Fellini. Il comune denominatore delle diverse Istituzioni firmatarie del Protocollo di intesa è la presenza, nelle loro finalità istituzionali, di attività di studio, conservazione, conoscenza, e valorizzazione e divulgazione dell’opera di Federico Fellini.

Nello stesso protocollo è prevista la formalizzazione di un Comitato d’onore e di uno organizzativo, con l’obiettivo di coordinare e definire un calendario ampio, articolato e qualificato delle celebrazioni che sarà composto sia dalle iniziative e dalle manifestazioni realizzate dai soggetti firmatari, sia dalle manifestazioni, dalle iniziative e dai progetti di altri soggetti pubblici e privati che otterranno il marchio-logo delle celebrazioni che sarà adottato dal Comitato stesso. Logo, Comitato ed iniziative che saranno rese note prossimamente, in un momento dedicato previsto nei prossimi mesi.

I soggetti sottoscrittori del Protocollo di intesa, insieme al Comune di Rimini, sono la direzione generale per il Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac), la Regione Emilia-Romagna, la Direzione generale per la Promozione del sistema paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), la Fondazione Cineteca di Bologna, l’Istituto Luce – Cinecittà, la Fondazione Maria Adriana Prolo Museo Nazionale del Cinema di Torino e la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - Cineteca Nazionale.