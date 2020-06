Centri estivi, on line il bando per richiedere il contributo

Si apre domani, giovedì 18 giugno, il bando per l'assegnazione del contributo per la frequenza di centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni. I fondi rientrano nel “Progetto conciliazione vita-lavoro” approvato dalla Regione Emilia Romagna, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo e prevede contributi per l’abbattimento del costo della retta per quei bambini nati dal 2007 al 2017 e residenti in un comune del distretto di Rimini Nord (Rimini, Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana, Verucchio, San Leo, Talamello, Novafeltria, Maiolo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Casteldelci), iscritti ad uno dei centri estivi aderenti al progetto. Per il comune di Rimini sono 40 i centri estivi riconosciuti a cui si aggiungono i sei a gestione interamente comunale. I contributi sono rivolti in particolare alle famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie monogenitoriali) siano occupati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione o mobilità e con indicatore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) fino a 28.000 euro. Tutti i requisiti dettagliati sono pubblicati nel bando che sarà consultabile da domani al link https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/scuola-servizi-educativi/progetto-di-conciliazione-vita-lavoro.

Le risorse assegnate al Distretto Rimini Nord sono pari a 305.522,00 euro e consentiranno di poter riconoscere un contributo massimo per bambino pari a 336 euro. Le famiglie potranno accedere al contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, per il medesimo servizio, di contributi erogati da altri soggetti pubblici e/o privati. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata on line entro il 6 luglio al seguente link – attivo da domani - http://10.10.129.79:8009/dist/#!/eseguiIstanzaDinamica/DINPI01. Le famiglie che necessitano di assistenza alla compilazione potranno contattare telefonicamente l’ufficio Scuola del Comune competente e prendere appuntamento per assistenza telefonica. Per il Comune di Rimini è possibile contattare l'Ufficio Diritto allo studio dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 ai numeri 0541 704752, 0541 793897; dirittoallostudio@comune.rimini.it; dipartimento2@pec.comune.rimini.it. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà elaborata una graduatoria distrettuale delle famiglie individuate come beneficiarie del contributo sulla base del valore ISEE. La graduatoria distrettuale sarà pubblicata sul sito sia del Comune di Rimini.

“La possibilità di accedere ai voucher per la conciliazione si integra con le diverse azioni per il sostegno alle famiglie maggiormente in difficoltà per questa fase post emergenziale - spiega Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini – Un ulteriore intervento complementare alle azioni previste dal Comune ed altri sussidi come il bonus baby sitter nazionale per garantire il diritto allo studio e abbattere i costi per le famiglie in questo anno eccezionale”.