Centri per l'impiego, il nuovo servizio a distanza per "presentare" il curriculum

Dal 3 giugno presso i Centri per l’impiego di Rimini, Santarcangelo e Novafeltria il Servizio di consulenza curriculum verrà erogato con nuove modalità, conformi alle regole di distanziamento previste dalle misure anti Covid. Il curriculum vitae è il primo documento che viene richiesto dalle aziende a chi si propone per un lavoro, indispensabile per qualsiasi occupazione e per ogni settore. Spesso non basta elencare i precedenti lavorativi e formativi, ma occorre indicare in dettaglio altri particolari; ci sono formati e impaginazioni più o meno adatti; bisogna essere chiari e precisi; si devono usare caratteri grafici di facile lettura. Una vera e propria carta d’identità, che può aprire la porta a nuove occasioni lavorative.

Il servizio verrà erogato tramite colloqui concordati direttamente con gli operatori di riferimento, che si svolgeranno telefonicamente o in video collegamento sulla piattaforma Teams. Gli operatori affiancheranno il lavoratore, oltre che nella redazione del curriculum, anche nell’inserimento nelle piattaforme “Lavoro x Te” (con la relativa App) e nella banca dati “Lavoro stagionale”, i due strumenti pubblici e gratuiti messi a disposizione di cittadini e aziende dall’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna.

Come richiedere il servizio, e-mail: impiego.rimini@regione.emilia-romagna.it

Sede di Rimini, tel. 0541.446211 – 446223 – 446209

Sede di Santarcangelo, tel. 0541.626272

Sede di Novafeltria: tel. 0541.920087