Centro agro alimentare, Indino: "E' stato fatto un grande lavoro durante l'emergenza"

“In tutti questi mesi di emergenza sanitaria il CAAR, Centro Agro Alimentare Riminese, non si è sottratto al suo ruolo di servizio alla comunità e alle imprese, portando avanti le proprie attività sempre in prima linea. Come presidente – sottolinea Gianni Indino - mi sento di elogiare tutte le aziende all’interno del CAAR, i dipendenti e i collaboratori della struttura per il grande impegno profuso, che ha permesso di assicurare i servizi di approvvigionamento alimentare sul territorio in continuità e senza interruzioni, nel massimo rispetto dei protocolli in materia di contenimento dei contagi per la sicurezza dei lavoratori e dei clienti. Questo ci era stato chiesto dalle istituzioni e questo abbiamo fatto: un’attività che ha richiesto sacrifici alle aziende. Insieme al completo mantenimento dei servizi, in primis l’approvvigionamento delle materie prime, ci siamo posti come obiettivo la tutela della salute pubblica, che in questa emergenza è divenuto prioritario. Crediamo che, grazie all’impegno di tutti e al grande spirito di collaborazione, entrambi gli obiettivi siano stati centrati. Finché non ci sarà comunicato dalle autorità continueremo a tenere alta la guardia, pronti ad aumentare i giri del nostro motore nei prossimi mesi quando, ci auguriamo, l’emergenza sarà passata e sul mercato ci sarà necessità di fare arrivare maggiori quantità di prodotti per supportare la ripresa del nostro turismo”.

