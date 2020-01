Cerca di allestire un bivacco di fortuna nel gazebo del benzinaio e aggredisce i carabinieri

Pomeriggio agitato, quello di martedì, coi carabinieri che sono dovuti intervenire in un distributore di benzina per la presenza di un esagitato. L'uomo, un 55enne senza fissa dimora, verso le 16.30 ha iniziato a danneggiare un gazebo presente nell'area di rifornimento con l'intento di realizzarvi un giaciglio di fortuna. Nonostante l'intervento di una pattuglia dell'Arma lo sbandato, in stato di alterazione, ha cercato di proseguire nel suo intento per poi prendersela con le divise spintonandole. Bloccato e identificato, il 55enne è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e invasione di edificio.