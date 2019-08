Cerca di svaligiare il reparto profumeria e poi aggredisce la responsabile della boutique

E' andato male il furto per una 52enne messinese, già nota alle forze dell'ordine, che nel reparto di profumeria di una boutique era riuscita a far sparire merce per oltre 700 euro, Nel pomeriggio di sabato la malvivente, già nota alle forze dell'ordine, era entrata nel negozio per poi iniziare ad aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali. Il suo comportamento ha insospettito gli addetti della vigilanza che hanno iniziato a seguirla con le telecamere fino a quando è stata sorpresa in intascare i prodotti per la cura del corpo. Visto che la 52enne tentava la fuga senza pagare, la responsabile della boutique l'ha fermata ma, una volta scoperta, la ladra ha cercato di divncolarsi aggredendo la donna con l'obiettivo di scappare. Nel frattempo è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i carabinieri che sono riusciti ad acciuffarla e ad ammanettarla. Processata lunedì mattina per diettissima, è stata condannata a 1 anno e 4 mesi, con la spspensione della pena e il divieto di dimora.