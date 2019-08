Cerca di vendere marijuana ai carabinieri, il pusher finisce in manette

Nel tardo pomerigio di mercoledì, nel parco Marecchia, i carabinieri della Stazione del porto hanno arrestato in flagranza uno spacciatore di marijuana. I militari dell'Arma, in abiti civili, stavano effettuando un mirato controllo per contrastare la vendita di stupefacenti. Mentre si aggiravano in borghese nei pressi del ponte di Tiberio, due carabinieri sono stati avvicinati da uno straniero, poi identificato per un romeno 37enne già noto alle forze dell'ordine, che ha estratto dalla tasca un involucro con della marijuana offrendo l'intera partita a 25 euro. I militari dell'Arma si sono quindi qualificati e hanno arrestato il pusher sprovveduto che, perquisito, è stato trovato in possesso di 8 dosi dello stupefacente per un totale di 5 grammi. Ammanettato e portato in caserma, il 37enne è stato processato giovedì mattina per direttissima e il giudice, dopo ave convalidato il fermo, lo ha rimesso in libertà in attesa della prossima udienza.