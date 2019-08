Cessione del Rimini Calcio, si interrompono le trattative Grassi-Nicastro

Si interrompono le trattative sulla vendita dei Rimini Calcio dopo che, negli ultimi giorni, si era parlato di un passaggio di mano tra l'attuale patron, Giorgio Grassi, e il possibile acquirente Massimo Nicastro. Ad annunciarlo è la stessa società biancorossa che, in un a nota stampa, spiega che "In data odierna, dopo avere esaminato le reciproche posizioni, il dottor Massimo Nicastro e il dottor Giorgio Grassi hanno convenuto amichevolmente di non proseguire nella trattativa inerente l'acquisizione del Rimini Football Club. Malgrado l’interruzione dei rapporti relativi alla cessione, tra le parti la stima e il rispetto reciproco rimangono inalterati, condizione che dunque non preclude la possibilità di future collaborazioni".