Chi vuol vedere la spiaggia e chi sbaglia strada per il pronto soccorso, fioccano le multe

Proseguono serrati i controlli del personale della Questura di Rimini per far valere le norme anticontagio e nelle ultime 24 ore, complice il bel tempo, non sono mancati quelli pizzicati a zonzo soprattutto sulla spiaggia. In particolare, ad essere sanzionati, sono stati un ragusano 29enne che è stato sorpreso sulla battigia davanti a piazzale Kennedy. Il giovane, alla richiesta degli agenti su cosa ci facesse li, ha spiegato di stare ammirando i lavori in atto per le fognature della città. Sempre nella stessa zona è stato pizzicato un salernitano 59enne che, alla vista delle divise, ha subito urlato di essere innocente e di stare facendo solo due passi vicino a casa peccato ma al controllo dei documenti è emerso che abitava sulla Marecchiese. Una 27enne, invece, quando è stata fermata sulla battigia ha spiegato di stare facendo dell'attività fisica e che, comunque, era vicina a casa. Peccato che, come da ordinanza, la spiaggia è chiusa e quindi anche per lei è arrivata la sanzione così come per un albanese 53enne che "voleva vedere il mare".

Più complessa l'avventura notturna di una 58enne di Bellaria fermata alle 2.30 lungo la Ss16 al volante della propria auto. In un primo momento la donna ha detto agli agenti di stare male e di andare al pronto soccorso ma, le divise, le hanno fatto notare che il nosocomio era nella direzione opposta alla sua. La seconda versione della signora è stata quella che era andata a farsi visitare e, appunto, stava tornando a casa ma dagli accertamenti con il triage dell'ospedale non risultava nessun paziente che corrispondesse alla 58enne. Terza versione della donna è stata quella che era andata al pronto soccorso ma, vista la fila di persone, era tornata a casa senza farsi visitare. Un mucchio di bugie che, alla signora, sono costate un bel verbale.