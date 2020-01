Chiude l'Ufficio Postale: il Sindaco incontra i promotori della raccolta firme contro il provvedimento

Si è svolto questa mattina l’incontro con la delegazione dei promotori della raccolta firme contro il provvedimento delle Poste, che prende la chiusura dell’ufficio di via Mantegazza. Un confronto importante a cui ha partecipato il Sindaco Andrea Ganssi, il Segretario Generale Luca Uguccioni e gli Assessori Eugenia Rossi di Schio e Mattia Morolli. Il Sindaco ha ascoltato i delegati, ribadendo la sua posizione contro il provvedimento delle Poste e la propria vicinanza ai residenti di Marina Centro. Una zona strategica per la città in cui sono presenti 200 attività commerciali al servizio di oltre 11 mila residenti, che aumentano enormemente nel periodo estivo e dove l’ufficio Postale svolge una funzione primaria d’erogazione di servizi per la vita della collettività.

“Non si tratta solo di un punto di riferimento a presidio del territorio, fondamentale per quella zona - ha ribadito il Sindaco Andrea Gnassi - specie per le persone più anziane che hanno difficoltà a spostarsi, ma di un interesse pubblico e di un servizio a favore di una comunità molto più estesa. Una funzione necessaria che diventa ancora più indispensabile in vista della riqualificazione del lungomare, e della nuova piazza pubblica di accesso alla stazione ferroviaria di Rimini, che prevede il prolungamento del sottopassaggio centrale della stazione, con l'apertura sul mare proprio in corrispondenza di quell’area. Quelle che svolge l'ufficio postale sono funzioni importanti che non sono vere solo per Marina Centro, ma anche per tutti gli sportelli nelle zone più periferiche. Ecco perchè ci siamo fatti carico di questa importante richiesta e abbiamo già fissato l'incontro con i dirigenti delle poste, ai quali porteremo le istanze dei residenti, cercando di trovare le migliori soluzioni possibili al fine di salvaguardare l’interesse collettivo e scongiurare l’interruzione di questo servizio essenziale.”

L’incontro con i referenti di Poste Italiane è fissato la prossima settimana, per il giorno 21 gennaio, nella Sala della Giunta. Un momento di confronto indispensabile, dove sono attesi diversi responsabile della zona ‘Macro Area Centro Nord’ di Poste Italine. Anche in quell’occasione saranno presenti oltre al Sindaco, il Segretario Generale Luca Uguccioni e gli assessori Eugenia Rossi di Schio e Mattia Morolli.